ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم تاريخ ميلاد أم كلثوم التي ولدت في 31 ديسمبر/كانون الأول 1898. شكلت كوكب الشرق علامة فارقة في تاريخ الفنّ العربي. فرضت نفسها في سنّ مبكرة كمغنية محترمة في بيئة ريفية صعبة ومحافظة ومنغلقة على تقاليدها. إلى أن انتقلت إلى القاهرة، فتبنّاها الموسيقار محمد القصبجي.

امتلكت موهبة فذّة وخفّة ظلّ محبّبة، الى حد أغرم فيها العديد من الرجال. عشقت أم كلثوم وغنّت للحبّ العظيم أجمل أغنياتها، وأهملت هذا الحبّ العظيم على أرض الواقع في حياتها.

أطلق عليها عدة ألقاب منها كوكب الشرق، ثومة، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها نستذكر أغاني أم كلثوم التي غنت الحب لكنها أهملته في حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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