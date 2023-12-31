ممثل وسيم وشهير لقب بـ فتى الشاشة المدلل لكنه لم يحظَى بالبطولة المطلقة

ميرنا وليد - بيروت - يوسف فخر الدين ممثل مصري وسيم لقب بفتى الشاشة المدلل، وتهافتت عليه المعجبات. استطاع من خلال مشاركته في 100 فيلم على مدار مشواره الفني، أن يصبح فتى أحلام بنات جيله، وأحد أهم دونجوانات السينما المصرية، لكنه لم يحظَ بدور البطولة المطلقة.

خسر شريكة حياته الممثلة المصرية اللبنانية نادية سيف النصر، بعد تعرضها لحادث سير أليم أثناء تواجدها في بيروت. شكل موتها صدمة كبيرة بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج لمدة خمس سنوات، وأصبحت علامة فارقة ومؤلمة في حياته.

على اثر الحادث الأليم، عانى يوسق فخر الدين من حالة إكتئاب شديدة واعتزل التمثيل، وبعد محاولات لمواصله عمله وتجاوز متاعبه النفسية، فشل وقرر الهجرة إلى اليونان. تعرض لمشاكل صحية أدت الى بقائه على كرسي متحرك، حتى وفاته عام 2002.

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