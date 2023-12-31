شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى وأكرم حسنى ينفردان بالكوميديا في رمضان المقبل 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان المقبل 2024، طرح عملين فقط من فئة الكوميديا، حيث يقدم النجم أحمد مكى الجزء الثامن من مسلسله "الكبير أوى" في رمضان المقبل، المسلسل من إخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى، ويشارك عدد كبير من ضيوف الشرف في المسلسل لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن، بالإضافة إلى الممثلين الأساسيين في العمل.

يشار إلى أن مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

أكرم حسنى

ويقدم الفنان أكرم حسنى مسلسلا جديداً في رمضان المقبل بنوان "بابا جه" مكون من 15 حلقة، من إنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث من المقرر أن يقوم بإخراجه محمود شكرى أبو عميرة، حيث بدأت الشركة في التحضيرات للمسلسل المكون من 15 حلقة، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل الفترة المقبلة.