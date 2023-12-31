كواليس تحضيرات تتويج الملك تشارلز الثالث الى العلن للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - بثت قناة بي بي سي في 26 كانون الأول / ديسمبر وثائقي يكشف كواليس تحضيرات تتويج للملك تشارلز الثالث أطلق عليه عنوان: Charles III: The Coronation Year مدته 90 دقيقة تضمن تدريبات للحدث الرسمي الذي شاهده 400 مليون شخص في العالم.

وتخلل مراحل التدريبات نوبات ضحك ومزاح للملك والمحيطين به. وهي المرة الأولى التي يتم تصوير تحضيرات التتويج مع التفاصيل الصغيرة. وظهر الملك تشارلز الثالث يضحك مطولاً على تعليق المطران جاستن ويلبي الذي قال: "لدي ذاكرة سمكة حمراء".

وشهدت أنابيل أليوت شقيقة كاميلا أنها تتذكر متابعة تتويج الملكة إليزابيث الثانية على التلفزيون حين كانت طفلة.