صوفي مارسو تكشف رأيها بممثل شهير وتقول عنه أنه سوقي ومستفز

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الفرنسية صوفي مارسو في مقابلة حصرية مع Paris Match عن رأيها بالممثل جيرار دوبارديو الذي واجه عدة إتهامات بالإعتداء الجنسي والإغتصاب أنه سوقي ومستفز وأنها رفضت مشاركته بالتمثيل عام 1985.

كما أن الممثلة أنوك غرينبرغ كشفت أن وصف الممثل دوبارديو بالوحش المقدس يجب أن يتبدل ويكون الوحش بكل بساطة. وتضامنت مع زميلتها الممثلة شارلوت أرنولد التي إتهمته بإغتصابها مرتين.

يذكر أن جيرار دوبارديو، البالغ من العمر 73 عاماً، قد طلب أمام غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس، إبطال تهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الممثلة شارلوت أرنولد.