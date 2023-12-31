ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بمنتهى السعادة بقصة الشعر القصير مع غرة بعد أن قررت التخلي عن شعرها الطويل. وهذا القرار أتخذته في نهاية عام 2023 وقد إختارت قصة شعر فرنسية. ونشرت مقطع فيديو لها من داخل صالون مصفف الشعر، وبدت سعيدة بقرارها وعلقت قائلة: "إنه يوفر لي الراحة والخفة".

وتفاعل المتابعون مع تسريحتها الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا إيجاباً على الخطوة التي فاجأتهم.

وإختارت لإطلالتها قميصاً أبيض وإرتدت فوقه gilet باللون الزهري.

وعن السبب الذي دفعها الى ذلك تقول أنها ملّت من الشعر الطويل وهي فرصة لتمنح شعرها الراحة والعلاج.

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس فتحي فاجأت متابعيها بهذا القرار في نهاية 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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