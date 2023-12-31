الأميرة كاكو تحتفل بعيد ميلادها الـ 29 وهذا ما تمنته بالمناسبة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت أميرة اليابان كاكو وهي الإبنة الثانية لولي العهد الياباني فوهيميتو أكيشينو والأميرة كيكو وإبنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو بعيد ميلادها الـ 29. وإلتقطت صوراً لها وهي تتنزه في حدائق القصر حيث تقيم مع والديها وشقيقها الصغير الأمير هيساهيتو البالغ من العمر17 سنة. وظهرت في الصور ترتدي كيمونو أنيق مطبع بأزهار زرقاء وذهبية. وبمناسبة عيد ميلادها تمنت الأميرة أن يتمكن كل فرد من العيش بسلام مع التزود بمروحة واسعة من الخيارات في المجتمع. وإلتزمت الأميرة كاكو في أيلول الماضي بـ 69 تعهداً إمبراطورياً بصفتها فرد من عائلة الإمبراطور وعلى التقيد بهم في اليابان وفي الخارج خلال إحتفال في جامعة توهوكو تخليداً للذكرى الـ 110 لدخول أول طالبة الى الجامعة في اليابان.

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