زاد ديراني يحقق حلم حياته مع هذا العازف الشهير

ميرنا وليد - بيروت - يطلق العازف الأردني زاد ديراني مشروعاً لأغنية مشتركة مع عازف البيانو العالمي ريتشارد كلايدرمان Princess of the Night، وهو حلم يراوده منذ الطفولة.

نشأ زاد ديراني مع حب الموسيقى، وبالتحديد العزف على آلة البيانو، وأخذته رحلته الموسيقية إلى بلدان مختلفة.

تربطه حالة روحية مع البيانو ويؤمن بأنّ الموسيقى تحتاج إلى الصدق بغضّ النظر عن التقنية، "فلا مجال للتمثيل في المجال الموسيقي".

وعن البيانو يكشف قائلاً: "نعمة من ربنا أنّ ما تحبه منذ الصغر، هو ما يحدّد مسار حياتك". ويؤكّد بأنّ أهم شيء في الحياة أن يعمل الإنسان كل يوم ويتمرّن، من أجل تحقيق ما يصبو إليه.

زاد ديراني عازف وملحن أردني ، طور في عام 2004 مشروعه فشكل أوركسترا مكونة من 40 عازفا قادمين من عشرين دولة من أنحاء العالم، ونال دعماً قوياً من الملكة نور والملك عبد الله والملكة رانيا. عزف بحضور قادة وملوك منهم الملكة اليزابيث، نيلسون مانديلا، والدالاي لاما ولورا بوش، وغيرهم.

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