هكذا وصفت نسرين طافش عام 2023 (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، حرصت خلالها على توديع عام 2023.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير والسلام، بكرة آخر يوم من هذه السنة العجيبة .. ما بعرف كيف مرقت وصرنا بآخرها".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر كله نسرين" ، "نسرين الرشاقة والجمال" ، "الحمد لله أنها مرقت على خير إن شاء الله اللي جاي أحسن" ، "كل سنة وانتي بخير وصحة وسلامة ".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة الفنان رامز جلال وعرض مطلع العام الجاري.