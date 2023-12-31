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هكذا وصفت نسرين طافش عام 2023 (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، حرصت خلالها على توديع عام 2023.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير والسلام، بكرة آخر يوم من هذه السنة العجيبة .. ما بعرف كيف مرقت وصرنا بآخرها".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر كله نسرين" ، "نسرين الرشاقة والجمال" ، "الحمد لله أنها مرقت على خير إن شاء الله اللي جاي أحسن" ، "كل سنة وانتي بخير وصحة وسلامة ".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة الفنان رامز جلال وعرض مطلع العام الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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