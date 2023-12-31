شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد السير أنتونى هوبكنز.. حكاية مقطوعة موسيقية من تأليفه مدتها 11 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ31 من ديسمبر مع عيد ميلاد أحد أهم نجوم هوليود وهو الممثل انتونى هوبكنز الذى ولد زى النهاردة عام 1937 ويحتفل بعيد ميلاده الـ 86 اليوم بعدما ترك بصمة كبيرة في السينما العالمية، بأفلام مهمة إلا أن الكثيرين ربما لا يعلمون بشأن موهبته الموسيقية الكبيرة ومعزوفته الذى نتحدث عنها خلال السطور التالية.

أنتونى هوبكنز ألف المقطوعة الموسيقية الكلاسيكية، والتى احتاجت إلى العشرات من العازفين، وقام بتقديم الأوركسترا الهولندي الشهير أندريه ليون ماري نيكولا، قائد أوركسترا يوهان شتراوس لعزف الفالس، بعدما عرضها عليه أنتوني بدوره لينبهر بها العازف الشهير، وتنال ردود فعل واسعة مثلما يظهر خلال الفيديو التالي.

جدير بالذكر أن انتوني هوبكنز - الحاصل على لقب فارس عام 1993 من الملكة إليزابيث- عطائه الفني إذ بدأ تصوير فيلم One Life in Pinner الذى يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، حيث يلعب فيه دور السير نيكولاس وينتون ، الملقب بـ "شندلر البريطاني" والذى أنقذ 669 طفلاً في تشيكوسلوفاكيا من النازيين في عام 1939 خلال الحرب.