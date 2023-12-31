ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة والمنتجة جويل بدر بعيد ميلادها بحضور العائلة والأصدقاء، اذ أقيمت "زفّة" عند دخولها الى الصالة، وبعدها رقصت مع زوجها المنتج حسين نجدي ومحبيها، وتم قطع قالب الحلوى وتلقّت التهاني من قبل الحضور.
موقع "الفن" كان قد تواجد في عيد ميلاد جويل بدر، وأجرينا معها لقاء تحدثنا فيه عن المناسبة، رسالتها للحضور ولزوجها، وأمنيتها في عيدها، وتحدثنا معها ايضا عن إجرائها مؤخرا عملية جراحية في تركيا من أجل صوتها، كما تضمّن هذا التقرير رسالة من زوجها حسين نجدي لها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جويل بدر تحتفل بعيد ميلادها وزوجها يهنئها..وهذا ما قالته عن العملية الجراحية التي أجرتها في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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