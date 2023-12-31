- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - فور طرح فيلم "أبو نسب" في دور العرض تصدّر الترند في العديد من الدول العربية.
وإحتفل محمد إمام بهذه المناسبة ونشر على صفحته صوراً يظهر فيها هاشتاغ #أبو_نسب. وتلقى تعليقات مؤيدة من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالفيلم. وعلق محمد إمام قائلاً: "{{ #ابو_نسب }} مع أول يوم عرض .. ترند رقم واحد في #الدول_العربية".
يذكر أن أحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "علي" وهو طبيب أطفال يقع في حب "داليا" وتلعب الدور ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم الذي كان مسجوناً يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطاً في سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته مقابل عصابة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يكشف تصدر فيلم "أبو نسب" الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.