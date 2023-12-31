طفلة عمرها 11 سنة تبلغ قيمة ثروتها 800 مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - بلو أيفي هي إبنة جاي زي وبيونسيه والطفلة الأكثر ثراء في العالم. تبلغ من العمر تسع سنوات وقيمة ثروتها 800 مليون دولار وهي قابلة للتطور. وازدادت ثروتها خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 2000 ٪ وهي تجني من مهنة الغناء 37 مليون دولار سنوياً ولديها صندوق إئتماني بقيمة 150 مليون دولار وأسهم بقيمة 110 ملايين دولار. بلغت قيمة تجهيز غرفتها التي تنبعث منها رائحة الورود بإصرار من والدتها ملكة البوب 600000 دولار وسريرها قيمته 20000 ألف دولار اما التجهيزات الصوتية فبلغت قيمتها 30000 ألف دولار. يذكر أن بلو أيفي منذ ولادتها وهي تحت الأضواء بسبب شهرة والديها في عالم الموسيقى.

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