ممثلان شهيران إجتمعا في الحياة وفي الموت

ميرنا وليد - بيروت - دُفن الممثل الأميركي ريان أونيل وبطل الفيلم الشهير Love Story الى جانب حبيبته الممثلة فرح فاوسيت التي توفيت عام ٢٠٠٩ بعد صراع مع مرض السرطان. يذكر أن ريان وفرح جمعتهما قصة حب جميلة إلى حد أنه كشف بعد وفاتها، أن مشاعر الحب تجاهها لم تتبدل أبداً. كما أنه فقد الإهتمام بأي شيء سواها. وصفته فرح فاوسيت أنه الرجل الأكثر صدقاً من بين الذين عرفتهم، وأنه ساعدها لتكون مستقلة وكانت مؤمنة أنهما يشكلان ثنائياً متناغماً. وكشفت صديقتها سيلفيا دورسي أن ريان كان حب حياتها ولم تشعر بالسعادة بدونه. يذكر أن باتريك إبن ريان أونيل عازم على إقامة حفل تكريم لمسيرة والده الفنية.

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