بالفيديو: أحمد خميس يكشف تفاصيل خطبته من فتاة دون ان يعلم

كشف الممثل الإماراتي أحمد خميس عن تعرضه لموقف مفاجئ مع فتاة بعدما قام بزيارة منزلها وتناول العشاء معها وعائلتها.

وصرح خميس قائلاً: “كنت قد تعرفت على فتاة، وبعدها دعتني لزيارة منزلها ولقاء والدها، حيث كنت موجودًا في منطقتها. وعندما وصلت إلى منزلها، قابلت والدها ووالدتها وأخواتها وتبادلنا التحية”.

وأضاف خميس: “ثم تمت دعوتي لتناول العشاء، وجلست لتناول الطعام بشكل طبيعي. وفي اليوم التالي، فوجئت بتلقي العديد من التهاني والتبريكات، وعندما سألت عن السبب، اكتشفت أنه تم تداول معلومة غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنني خطبت الإعلامية المشهورة”.

وأوضح خميس قائلاً: “اتصلت بالفتاة وسألتها عن الأمر، فأخبرتني أنها افتُخِرت بخطبتي بناءً على التحية التي قدمتها لوالديها وتناولي العشاء، وأنني أصبحت مخطوبًا. ولم أكن مدركًا لفهم العادات والتقاليد المتبعة في هذا الصدد”.

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