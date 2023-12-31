شاهد مروج الرحيلي توثق ملاحقة جمهورها لها على الحنطور في ينبع

أثناء زيارتها لمعرض العطور في ينبع، حظيت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي باستقبال حار من قبل عدد كبير من متابعيها.

ووثقت الرحيلي لحظات تجمهر الجماهير حولها، حيث كانت تسير على متن “الحنطور”، بينما كان المعجبون يلاحقونها ويصورونها.

وعلقت الرحيلي على هذه اللحظة قائلة: “دائماً تغمروني بحبكم، شكرًا لكم، المحبة متبادلة بيننا، شكرًا يا أقوى جمهور”.

وقد أعربت الرحيلي عن سعادتها بهذا الاستقبال، وأكدت أن حب جمهورها هو مصدر قوتها وإلهامها.

يذكر انه وثق مقطع فيديو ازدحامًا شديدًا حول خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي أثناء زيارتها معرض عطور في ينبع.

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شاهد تجمهر شديد حول مروج الرحيلي أثناء زيارتها لمعرض العطور في ينبع