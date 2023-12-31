محمد فؤاد يكشف أجر محمد هنيدي بفيلم"إسماعيلية رايح جاي" ويفجر مفاجأة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرق "فؤاد" عن سبب غيابه من الساحة الفنية، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، وخلافه مع الفنان محمد هنيدي، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن إجراء عدد من العمليات التجميلية لإنقاص الوزن.

وعن خلافه منذ سنوات مع "هنيدي"، فقال: "فيه أكتر من اني عايزك يا هنيدي، وأنا لقطتك عن غيري من أفلام للأستاذ عادل إمام عشان أفرشلك فرصة عشان الناس تشوفك حلو، فيه أكتر من كده حب.. أنا ساعات أقولها لو واحد قريب هنيدي في الفن مش هيديله المساحة دي هيطمع لنفسه خايف يفتح لحد فرصة، وأنا معنديش أخاف منها.. أنا مطرب لو فشلت هبقى مطرب".

واستكمل: "بس أنا كنت واخد رهان على نفسي اني هقدم السينما اللي الناس مستنياها، واحد زي هنيدي شايفه أكبر من أنه يعمل مشهدين في فيلم أو يعمل فيلم مش مدروس كويس وهو عامل 25 فيلم قبلي وجه الفيلم عندي أجره 5 آلاف جنيه، طب يعيش بيهم إزاي؟، طب نجاحه فين؟، قولت للمنتج 5 آلاف جنيه إيه يعمل بيهم إيه أكتبله 15 ألف جنيه، ومش محتاج حب أثبته لهنيدي أو لغير هنيدي".

وتابع: "الحتة اللي زعلتني أنه من بعد فيلم إسماعيلية رايح جاي.. وعمال أستغربك.. فريق دخل يهين في الأستاذ عادل إمام ويهين في أي حد اشتغل وينسب النجاح لهنيدي كما لو كان الفيلم معمول ضد عادل إمام، وأنا اللي عامل الفيلم والفيلم ده لا ضد عادل إمام ولا غير عادل إمام وروحت بعد التصريح اللي نزل لهنيدي أن ده نجم مصر الأول في الكوميديا وزعلت جدًا أنك تسمح للناس أنها تقول كده واللي يعمل معايا كده عمره ما يبقى صاحبي أومال لو كنت عملت معاك شر كنت عملت إيه؟".

وأضاف: "ما شاء الله يعني الفيلم اللي بعد إسماعيلية رايح جاي، الله أكبر عليك عد في ملايين، ده أنا حطك في الأفيش وأنا اللي عملته بايديا في البيت، يا جماعة أفيش الفيلم اللي شوفتوه في الشارع أنا اللي مصممه على الفوتوشوب بإيديا وحطيت هنيدي قبل بطل الفيلم اللي هو محمد فؤاد".



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