محمد فؤاد يحذر من إجراء عمليات الشفط لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد فؤاد، ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وبسؤاله من قبل "ياسمين" حول سر رشاقته الفترة الماضية وفقد وزنه بشكل ملحوظ، فقال "فؤاد": "نكدب ليه؟، قول أنا عملت عملية والدكتور ده شاطر وقول لو تعبت أوعوا تعملوها، وأنا متعودش أكذب وواحد صاحبي خدني عندنا دكتور وعملنا عملية شفط مرتين وكانت ولا ليها لازمة، وأول شهرين من بعد العملية صاحبي كان عاملها معايا وكل ما يشوفوا يقولوا خسيت كده ازاي يقولهم بروح الجيم، كنت أقوله احنا مش روحنا لدكتور وعملنا شفط يالا يا كداب".

وأضاف: "أوعوا حد يعملها إلا في حدود لو كانت مفيدة في أمر ما وعملت رينج كمان عشان أعرف أكل، وآخر حاجة عملتها عملية تكميم وكنت بسمع عنها كلام وحش أوي وربنا الحمد لله سترها معايا وناس كتير عاملاها كويسة بس كان لازم أعملها لأني كنت هتعب، والموضوع كان مبوظلي شغل وكنت هدخل في مشاكل وأصحابي هم اللي حجزوا لي عند الدكتور".

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