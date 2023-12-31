شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية لجورج وسوف وشيرين ونجوى كرم في دبي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا جماهيريًا برفقة النجوم شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، في دبى بدولة الإمارات، اليوم الأحد في ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.



حفل رأس السنة

وطرح جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تلحين محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها النجمة ديمة قندلفت.

كما أحيا سلطان الطرب، حفلاً غنائيًا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.