بالصورة - ما هو الرابط بين ملكة جمال لبنان كليمانس أشقر وأحدهم بقربها

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر صورة لها مع إبنها على صفحتها الخاصة مع إبنها وظهر في الصورة الى جانب والدته التي تتناول القهوة وقد أسند رأسه على رأسها وبدا الشبه بينهما بشكل واضح لا سيما العينين الخضراوين وعلقت على الصورة قائلة: "قهوتي الصباحية مع أعظم مصدر للقوة والسعادة".
يذكر أن كليمانس أشقر بدأت العمل في سن مبكرة في عرض الأزياء، وشاركت في عروض العديد من مصممي الازياء المعروفين، كما شاركت في إعلانات لماركات عالمية. نظمت حملات تنشيطية لحماية البيئة ولمساعدة الأيتام والأطفال المعوزين. إنتخبت ملكة جمال لبنان في الثامنة عشرة من عمرها وشاركت في مسابقات ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم، كما قدمت العديد من البرامج على قنوات لبنانية، قبل أن تبتعد عن الاضواء.
تزوجت من رجل الأعمال اللبناني أليكو حبيب عام 2005، وعملا معاً في مجالات عديدة، منها التسويق والعقارات، بالإضافة إلى إدارة مطعمها الخاص، ولها منه ولدان.
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