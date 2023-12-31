لا يُحتمل ويتصرف كالطفل...هكذا وصفت هذه العارضة مغني شهير

ميرنا وليد - بيروت - وصفت العارضة والممثلة جوليا فوكس علاقتها بمغني الراب كانيي ويست أنها لا تحتمل وهو يطلب منها أن تحادثه دائماً الى حد أنه قدم لها سماعات للهاتف الخليوي لكي تتمكن من الرد على مكالماته حين تكون منشغلة بالإهتمام بطفلها فالنتينو أو حين تبدل له الحفاضات مثلاً.

وأدركت أن علاقتها معه لا تحتمل لأنه يريد أن تركز إهتمامها عليه بشكل دائم وهي تعتبر أن إبنها هو الأهم في حياتها ويحل في المرتبة الأولى وشعرت أنها تربي طفلين. وفاجأت متابعيها حين قالت أن لا وجود لعلاقة جسدية بينها وبين كاني.

يذكر أن كاني قدم للعارضة جوليا فوكس هدية قيمة جداً وهي عبارة عن فندق كامل مليء بالثياب وهو حلم تتمناه كل إمرأة وشعرت كأنها سندريللا.