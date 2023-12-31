تفاصيل حفل فرقة الإنشاد الديني بمسرح الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة الإنشاد الديني، التابعة لدار الأوبرا المصرية، لإحياء حفلًا على مسرح الجمهورية يوم 21 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك بالحفل كل من مجموعة من نجوم الأوبرا.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

معلومات عن فرقة الإنشاد الديني

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني، أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت، وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبدالسميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم.

وكلف الموسيقار الراحل عبدالمنعم الحريري بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.

وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبدالحليم نويرة كل من المايسترو عبدالمنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايسترو عمر فرحات والمايسترو عصام عبدالمنعم والمايسترو علاء عبدالسلام، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحًا كبيرًا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.