“أبو البنات”.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي مع ابنتيهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي وافق أمس الجمعة 29 ديسمبر، ووجهت له رسالة رومانسية تعليقا على صورة عائلية جمعتهما برفقة ابنتيهما، وأطلقت عليه لقب “أبو البنات”

ونشرت روجينا، صور عائلية تجمعها وأشرف زكي بصحبة ابنتيهما، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها، قائلة: “كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأطيب قلب في حياتنا.. ربنا يحفظك لينا ويسعد قلبك”.

وأضافت: “كل سنة وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري.. يا أبو البنات”.

وتفاعل مع رسالتها عدد من نجوم الفن، حيث كتبت السيناريست إنجي علاء: “كل سنة وأنت طيب يا دكتور.. ربنا يخليكم لبعض”. وكتب المخرج رامي إمام: “كل سنة وأنت طيب يا دكتور.. ربنا يحفظكم”. وكتب الفنان أحمد زاهر: “كل سنة وأنت طيب يا دكتور وربنا يخليكم لبعض”. وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: “عيد ميلاد سعيد دكتور أشرف.. بتمنى لعائلتك كل التوفيق”.

يذكر أن روجينا أكدت تواجدها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وتتعاون للعام الثالث على التوالي مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بتقديم شخصية قالت إنها مختلفة تماما عن كل أدوارها السابقة، وستمس كل القلوب، في الموسم الأشهر للمسلسلات المصرية.

تابعت روجينا في لقاء مع “عرب وود” عن مسلسلها لرمضان 2024: ” أقدم شخصية إنسانية شخصية تمس كل القلوب، الناس كلها ستتفاعل معها وتتعاطف معها هي شخصية جديدة عليا إن شاء الله في رمضان 2024 من إخراج الأستاذ رؤوف عبد العزيز”.

وسبق أن أكدت روجينا أنها لم تشعر يوماً أنها مظلومة فنياـ وأشارت إلى أن نجاح بطولتها المطلقة لمسلسل “ستهم” الذي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، لن يمنعها من العودة لتقديم الأدوار المساعدة في أعمال مقبلة، وقالت إنها بالأساس “ممثلة” ومستعدة لتقديم أي دور يرضيها فنيا.

تابعت خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة” قائلة: عمري ما حسيت انى مظلومة طول عمري راضية بما يحدث بالكم والكيفية والتوقيت وهدفي الاجتهاد في كل عمل مهما كان.

أضافت روجينا: ده مبدئي طول الوقت لحد ما وصلت للبطولة في عدة أعمال، وكل بطولة بتزيد المسؤولية وبالفعل لدى مسؤولية كبيرة بعد ” ستهم ” لازم أفكر هقدم إيه؟”

وعن تقبلها لفكرة أن تقدم دور ثان بعد البطولة المطلقة قالت: طبعاً أشتغل وليه أحرم نفسي من التواجد والعمل مع زملائي؟ أنا “مشخصاتية”.. ودى شغلتى والدور عبارة عن شخصية هخدها وأعيشها ولازم أشتغل مع زمايلى البطولات الجماعية فيها متعه واشبه بالمباراة وهو امر لا يتاح لو كان في البطولة المطلقة.

وعن تجارب المسلسلات ذات 15 حلقة قالت: الى بيفرض عدد الحلقات الموضوع نفسه ونفس القضية حسب محتوى القضية وكثافتها مش معترضة على فكرة 15 حلقة والرباعيات والسباعيات حلوة جداً فكرة حلوة بجرعة مكثفة “.

يذكر أن مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.