يسرا ونيللي كريم معاً في “روز وليلى”.. شاهدوا برومو المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: طرحت منصة شاهد الإعلان الأول لمسلسل “روز وليلى”، الذي تلعب بطولته كلاً من النجمتين يسرا ونيللي كريم والمقرر طرحه قريباً على المنصة.

وخلال البرومو ظهرت ليلى الشخصية التي تلعب دورها يسرا، مع روز الشخصية التي تقدمها نيللي كريم، وهم ينشأن مكتب محامة بعنوان بيور سكيور ومن ثم تبدأ رحلتهم في التحديات لحل القضايا المختلفة.

وظهرت يسرا في بداية البرومو وهي تقول: “احنا في المكتب مش هنقبل غير بالقضايا المهمة بس”، لترد نيللي كريم عليها: “احنا كل القضايا عندنا مهمة طبعاً”.

من جانبها، علقت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستغرام: ” النجمات يسرا ونيللي كريم في أول وكالة تحقيق نسائية خاصة في مصر “، خلال مشاهد البرومو ظهر الثنائي وهم يخوضون عدد من المغامرات في قالب كوميدي وأكشن.

تأتي قصة “روز وليلى” في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان – اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

مسلسل «روز وليلى» يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة يسرا، نيللي كريم، عارفة عبدالرسول، هشام عاشور، أحمد وفيق، تامر فرج، مروان يونس، وعدد كبير من ضيوف الشرف.