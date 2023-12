وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون.. إليكم نشأته وأبرز إنجازاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، الحائز على جائزة بافتا البريطانية، والشهير بمجموعة من الأفلام أبرزها The Full Monty، Shakespeare In Love، وThe Best Exotic Marigold Hotel، عن عمرٍ يناهز 75 عاماً، وذلك يوم أمس السبت 30 ديسمبر.

وقد تم تأكيد وفاته في بيان شاركه وكيل أعماله نيابةً عن عائلته. وأكدت عائلته في بيان لموقع People أنه توفي في منزله محاطاً بأحبائه، وجاء في البيان: “العائلة تطلب الخصوصية في هذا الوقت”.

نشأة توم ويلكنسون وصعوده للشهرة

ولد توماس جيفري ويلكنسون، الشهير بتوم ويلكنسون في 5 فبراير عام 1948 في ليدز، يوركشاير الغربية، وهو ابن مارغوري وتوماس ويلكنسون. في عمر الـ11، انتقل مع عائلته إلى كيتيمات، كولومبيا البريطانية، في كندا، حيث عاشوا لمدة خمس سنوات قبل العودة إلى المملكة المتحدة. درس الأدب الإنجليزي والأمريكي وتخرج من جامعة كنت في كانتربري. أثناء وجوده في الجامعة، انشغل بالتمثيل، والإخراج مع جمعية الدراما بجامعة كينت (التي تسمى الآن جمعية الدراما). بعد تخرجه في الجامعة، التحق بالأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن، وتخرج منها عام 1973.

حياة ويلكنسون المهنية

ظهر ويلكنسون لأول مرة في التمثيل عام 1976 وعمل في العديد من المسلسلات التلفزيونية البريطانية، أبرزها المسلسل القصير First Among Equals عام 1986، الذي لعبت دور البطولة فيه زوجته ديانا هاردكاسل. ومن هنا انطلق في عالم التمثيل وتعددت أدواره التي أهلته لنيل جائزة بافتا وغولدن غلوب وإيمي والترشيح للأوسكار.

لعب دور البطولة من خلال شخصية جيرالد في فيلم The Full Monty عام 1997. وجاء من أبرز أعماله السينمائية Sense and Sensibility، Rush Hour، The Grand Budapest Hotel،وEternal Sunshine of the Spotless Mind.

حصل ويلكنسون ما مجموعه 6 ترشيحات لجائزة بافتا، وفاز بها مرة واحدة عام 1998 عن فيلم The Full Monty.

ترشيحات جائزة بافتا كانت عن أدواره في فيلم Michael Clayton- بطولة جورج كلوني- عام 2007، وفيلم In the Bedroom عام 2001، وفيلم Shakespeare in Love عام 1998، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني Cold Enough for Snow وMartin Chuzzlewit.

حصل على ترشيحين لجوائز الأوسكار عن فيلم Michael Clayton عام 2007 في فئة أفضل أداء لممثل في دور مساعد و لعام 2001In The Bedroom، فئة أفضل ممثل في دور رئيسي.

نال أيضاً جائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد عن دوره في دور بنيامين فرانكلين في مسلسل John Adams عام 2008.

حصل على ثلاث ترشيحات أخرى لجائزة إيمي، بما في ذلك واحدة لتجسيده شخصية تاريخية أخرى، والد جون كينيدي، جو كينيدي، في فيلم The Kennedys عام 2011.

حصل على جائزتي نقابة ممثلي الشاشة SAG.

كما حصل أيضاً على درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كينت في يوليو 2001.

في مرتبة الشرف للعام الجديد 2005، تم تعيينه ضابطاً في وسام الإمبراطورية البريطانية OBE لخدماته في الدراما.

حياته الشخصية

عاش ويلكنسون في شمال لندن مع زوجته الممثلة ديانا هاردكاسل التي تزوجها عام 1988، واستمرا في المشاركة في المزيد من المشاريع معاً، بما في ذلك فيلم Good People وThe Kennedys لعام 2014، حيث لعبت هاردكاسل، 74 عاماً، دور زوجة ويلكنسون على الشاشة، روز كينيدي. ولدى الزوجان ابنتان معاً، أليس المولودة عام 1989، ومولي المولودة عام 1991.