بعد الآلام وعزلة المرض سيلين ديون تختم السنة بتلقي خبر حزين

ميرنا وليد - بيروت - عام 2023 كان قاسياً ومؤلماً على المغنية سيلين ديون. فهي الى جانب معاناتها من مرض نادر وخطير وعدم توفر العلاج الشافي له وإبتعادها عن المهنة التي كرست لها حياتها تعرضت إبنة شقيقها كليمان ديون لحادث سيارة خطير في كيبيك أودى بحياتها بعد ان فوجئت بسيارة في الإتجاه المعاكس الى أن صدمتهما سيارة ثالثة. بريجيت ديون ماتت على الفور عن عمر يناهز 51 سنة.

يذكر أن المتابعين ينتظرون بفارغ الصبر شفاء سيلين وعودتها الى نشاطها الفني، ويخافون من الأسوأ، وهم يأملون بمعجزة لشفائها. وهي تمتنع عن الإدلاء بأي تصريح وتلتزم بالصمت والراحة الدائمة.

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