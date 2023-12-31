إطلاق البوستر الأول لمسلسل "تاج" وهكذا علق تيم حسن

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ميرنا وليد - بيروت - أطلقت شركة الصباح للإنتاج الفني البوستر الترويجي الأول لمسلسل "تاج" الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضان لعام 2024، وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.
وعلق النجم السوري تيم حسن على صفحته الخاصة قائلاً: "تاج.. رمضان 2024، يا كريم.. تأليف عمر أبو سعدة إخراج سامر البرقاوي.. إنتاج صباح إخوان".
كما نشر المخرج سامر البرقاوي بوستر المسلسل على صفحته الخاصة وعلق: "يحضّر الآن بكل إتقان مجبولاً بالأصالة ليقدم لكم و بكل حب رمضان القادم.. انتظرونا". يذكر أن مسلسل "الزند" الذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت حقق نجاحاً باهراً.
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