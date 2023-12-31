بطل جيمس بوند قد يدخل السجن بهذه التهمة وهذا رده

ميرنا وليد - بيروت - يواجه بطل أفلام جيمس بوند الممثل الأميركي الإيرلندي بيرس بروسنان إحتمال دخوله الى السجن وتغريمه بعد إتهامه بالدخول الى ممرات محظورة في منتزه شهير في حديقة يلوستون.

كما وجهت اليه إتهامات بالدخول الى "منطقة حرارية" في ماموث تيراسيس. أعلن بيرس أنه من دعاة حماية البيئة المتحمسين وأنها جريمة صغيرة بالنسبة له لكن عقوبته في حال كان مذنباً قد تتجاوز الستة أشهر سجن وغرامة بقيمة 5000دولار. يذكر أنه منذ سنة 1800 توفي 20 شخصاً في المناطق الحرارية في يلوستون وفي 20 تشرين الثاني 2023 وجدت جثة رجل.