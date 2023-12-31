شاهد دنيا بطمة ترد على خبر اعتقالها بإطلالة جريئة

نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة خبر اعتقالها الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، بعد رفض المحكمة طعنها في حكم إدانتها بالحبس والغرامة، في قضيتها المتعلقة بحساب “حمزة مون بيبي”.
وظهرت دنيا في الفيديو وهي تستعرض رشاقتها بفستان أصفر، وصفه بعض متابعيها بالمثير. وفسّر البعض ظهورها المفاجئ بأنه تعبير عن استمتاعها بوقتها، رغم التحديات القانونية التي تواجهها.
وعادت قضية دنيا بطمة لتتصدر حديث الجمهور، بعدما أحالت محكمة النقض في الرباط قرارها القضائي إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، برفض طعنها.
وحرصت دنيا على توجيه رسائل من خلال كلمات أغانيها، ونشرت صوراً تظهر فيها وكأنها تعبر عن قوتها، قائلة: “الجميلات هن القويات”.
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