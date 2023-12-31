إيرادات السبت.. "أبو نسب" الأول و"كارت شحن" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 30 ديسمبر منافسة بين 8 أفلام، هي: "أبو نسب، فوي فوي فوي، كارت شحن، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، شماريخ، سنة أولى خطف"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 2 مليون و247 ألفا و202 جنيه، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليون و570 ألفا و654 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الثاني لفيلم شماريخ، وحقق 515 ألفا و869 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

كارت شحن

جاء في المركز الثالث فيلم كارت شحن، محققا 108 آلاف و405 جنيهات.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.

العميل صفر

وحصل على المركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 21 ألفا و360 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

وش في وش

وجاء في المركز الخامس فيلم "وش في وش" وحقق 13 ألفا و384 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

فوي فوي فوي

وذهب المركز السادس لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 13 ألفا و185 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

بلوموندو

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 3 آلاف و302 جنيه.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

سنة أولى خطف

ويأتي فيلم "سنة أولى خطف" في المركز الثامن، محققا 1043 جنيها.

الفيلم سيناريو وحوار باسم مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، وياسر الطوبجي.