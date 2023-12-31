سعر التذكرة يبدأ من 6000 درهم.. تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفل رأس السنة، في منتجع بدبي، مساء اليوم الأحد، وهو الثاني له بعد طرح ألبوم "مكانك" عبر منصة أنغامي، يوم الخميس الماضي.



عمرو، يقدم الحفل بمشاركة الفريق الكوبي العالمي "جنتي دي زونا"، وتبدأ أسعار التذاكر من 6000 درهم إماراتي، على أن يسمح بالدخول إلى مقر الحفل في التاسعة مساء.

ويبدأ الفريق الكوبي الحفل، بتقديم أغانيه الشهيرة، مثل “Bailando” و”La Bicicleta” و”Papi”، في حين يصعد النجم عمرو دياب إلى المسرح في الحادية عشرة مساء.



النجم عمرو دياب، أحياء مساء الخميس الماضي، بعد ساعات من طرح أغاني ألبوم "مكانك"، الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.



ألبوم "مكانك"، الذي طرحه النجم عمرو دياب، عبر منصة أنغامي، ضم 12 أغنية، بينها: "واخدين راحتهم" من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم ، "معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد إبراهيم، و"سلامك وصلي"، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، و"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتولى توزيع الأغاني احمد إبراهيم، و"ظبط مودها"، من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، و"المعنويات مرتفعة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

ألبوم "مكانك" رقم 35، في مشوار النجم عمرو دياب، ويأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم أيضا 12 أغنية.