بعد محمد شاهين.. عبدالباسط حمودة يغني في "الإسكندراني"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، قائمة نجوم فيلم "الإسكندراني" للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والمخرج خالد يوسف، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 4 يناير المقبل.

عبدالباسط، يقدم في الفيلم، أغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، وألحان شريف حمدان.

ويعد عبدالباسط، ثاني مطرب يشارك في الغناء بالفيلم، إذ يقدم المطرب محمد شاهين، أغنية من كلمات الشاعر رامي جمال الدين، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير.

فيلم "الإسكندراني"، تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، موسيقى تصويرية يحيى الموجي، ومن المقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم 4 يناير، وفي دور العرض بالدول العربية يوم 11 يناير. هنا