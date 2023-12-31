شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر:يا ريت ما حدش يربط بين حياتى الشخصية والأغانى اللى بأكتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكاتب والسيناريست الشاعر أيمن بهجت قمر، من كل جمهوره عدم الربط بين شغله وكتابة كلمات الأغانى وحياته الشخصية وآخرها أغنية "معرفش حد بالاسم ده"، والتي كتب كلماتها في ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "مكانك".

وكتب أيمن بهجت قمر: " فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية معرفش حد بالأسم ده ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها عشان فعلاً الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".

وتابع: "وبالنسبة لأغنية المعنويات مرتفعة فيها جملة بتقول: مافيش خلاص حد له حاجة عندي حبيت أوضح برضه أن دي طبعًا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس وسنة سعيدة على الكل".

وطرح الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" الخميس الماضى، واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهم "المعنويات مرتفعة" الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس و بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

و سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم و معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم و ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي. واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

ومكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم و يا قمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم و لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

و الكلام ليك أنت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندى و ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي. ومابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا.