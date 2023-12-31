شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يشارك في مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانة الأردنى منذر رياحنة إلى أبطال مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، حيث يتعاون منذر في المسلسل لأول مع النجم مصطفى شعبان، وهو العمل المقتبس عن فيلم "شادر السمك" من إنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم أحمدعبد الله محمود، طارق النهرى، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.