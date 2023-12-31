شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يشارك في مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم أحمدعبد الله محمود، طارق النهرى، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.
وشارك منذر رياحنة في رمضان الماضى خلال مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
أما مصطفى شعبان فقدم فى رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.
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