شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران يستكمل شخصية خالد أنور فى أحداث مسلسل "وبينا معاد 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد مهران إلى أبطال مسلسل "وبينا معاد 2" بطولة الفنانان صبرى فواز وشيرين رضا، المقرر عرضه قريبًا على قناة dmc، حيث يستكمل مهران شخصية الفنان الشاب خالد أنور، حيث أعتذر خالد على استكمال المسلسل لإنشغاله بأعمال أخرى.

مسلسل "وبينا معاد" شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، محمد مهران، أميرة أديب، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في اطار اجتماعى لايت.