شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: محمد إمام نجم كبير وسعيد بالتعاون معه فى فيلم "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء مرسى لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بتعاونه مع النجم محمد إمام في فيلم "أبو نسب" الذى يعرض حالياً في السينمات محققًا 15 مليون جنيه في 9 أيام، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية أحد افراد عصابة ماجد الكدوانى والد ياسمين صبرى في أحداث الفيلم.

وأضاف مرسى أن محمد إمام نجم كبير ونجم شباك له وزنه، وإنه سعيد للغاية أن تعاون معه في الفيلم، لافتًا إلى أن محمد إمام ممثل محترف ومحترم في نفس الوقت، يعلم قيمة الممثلين معه، ويتعامل بكل حب وود مع الجميع، ونعمة التربية الزعيم عرف يربى بصحيح.

كما أشاد مرسى بالمخرج رامى إمام على احترافيته وشغله المبهر، وأشاد بالفيلم في جميع عناصره، ووجه الشكر لشركة الإنتاج وجميع الفنانين المشاركين في الفيلم.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.