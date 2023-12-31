ماجد المهندس لجمهوره قبل بداية 2024: “كلشي تقدر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل ساعات من بداية العام الجديد 2024، أهدى النجم العراقي ماجد المهندس الجمهور ومحبيه أغنية جديدة بعنوان “كلشي تقدر”، استكمالاً لتعاوناته السابقة مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “كلشي تقدر” هي من كلمات خالد ابراهيم، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وتم تسجيلها وتنفيذها تحت إشراف أ. فائق حسن، مدير أعمال ماجد المهندس.

وحققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 على صدورها عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

الجدير ذكره أن الأغنية صدرت على طريقة الـLyrics Video وخصّص لها ماجد المهندس جلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بإطلالة شبابية لافتة على الدراجة النارية.