حياة فادي إبراهيم في خطر كبير .. أنقذوا هذا النجم الذي أعطى لبنان الكثير

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال الممثل اللبناني فادي إبراهيم يعاني من أزمة صحية كبيرة، وأوجاع كثيرة، ويخضع للعلاج الذي اضطر بسببه أن يخسر إحدى قدميه، وناقوس الخطر يدق بسرعة، معلناً اقتراب خسارته أعضاء أخرى من جسمه، إن لم تتم مساعدته فوراً.



هذا الممثل الكبير الذي لقب بدونجوان الشاشة اللبنانية، بذل حياته للفن، وقدم أروع الأعمال التي رافقتنا لسنوات طوال، ومن المؤسف والمحزن أن نراه يعاني، ونقف مكتوفي الأيدي.

صحيح أن كثيرين من الأصدقاء، ومن زملاء فادي إبراهيم في مجالي التمثيل والغناء، ساعدوه، ولهم جزيل الشكر، ولكن المرض لا يعرف الرحمة، وهذا الممثل المخضرم بحاجة لعلاج كبير يكلفه الكثير، عدا عن غسيل الكلى الذي يكلفه الكثير من المال، لذلك نناشدكم مساعدته مادياً، لأن علاجه يكلف مبلغاً كبيراً من الأموال، ولنجعله يفرح، رغم أوجاعه، في زمن الميلاد المجيد.