إيناس الدغيدي تختار هذه الممثلة لدور جريء

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المخرجة إيناس الدغيدي أنها تختار ياسمين صبري لدور البطولة فيما لو كان عملاً جريئاً لأنها ذكية وتملك كاريزما نادرة، ولكنها لم تحظى بمن يوجهها، وعن غادة عبد الرازق وصفتها أنها ممثلة قوية جدا، ولكنها لم توفق في الأعوام الفائتة ومن الممكن أن تكون خياراتها خاطئة وعلقت قائلة: "اختياراتها مدمرة حياتها".

وأضافت إيناس الدغيدي خلال إستضافتها في برنامج "حبر سري" الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم أن ياسمين صبري بحاجة إلى من يكون قادراً على إظهار موهبتها وإسناد أدوار جيدة تظهر مواهبها وقدراتها في التمثيل.