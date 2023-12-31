شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الموزع أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة الموزع أحمد عادل، وحاليًا تتواجد في أحد مستشفيات مدينة نصر، ولم يعلن نجلها عن مكان تشييع الجثمان.

وحل الموزع الموسيقى أحمد عادل ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يقدمه الزميل الصحفي عادل عبد الله ويعرض على تليفزيون ”الخليج 365” وفى لقائه نفى تمامًا الاتجاه للغناء وقال: أنا بحب الموسيقى من صغرى لكن عمرى ما فكرت أغنى ولا هفكر أغنى وأضاف أنه أول أغنية قام بتوزيعها هي أغنية "ليل" للفنان إدوارد، وأشار فى لقائه إلى أن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أكثر من أغنية إضافة كبيرة فى مشواره الموسيقى.

وأعرب الموزع الموسيقى أحمد عادل عن سعادته بنجاح أغنيته مع بهاء سلطان "دلوقتي عجبناكوا" وأغنية دنيا سيمر غانم "نحنوح"، وقال أحمد عادل لـ"الخليج 365": "فوجئت بطرح الأغنيتن فى توقيت واحد، رغم أن تسجيل كل منهما كان منذ فترة طويلة، ولكن التعاون معهما كان ممتعا وله مذاق خاص، مشيرًا أن تصدرهما التريند لعدة أيام كرم من الله وملايين المشاهدات للأغنيتن أعطته طاقة إيجابية وحمستة على الاستمرار في تقديم ماهو جديد حتى يستطيع إسعاد الجماهير في كل مكان.

يذكر أن احتفل نجوم الغناء والموسيقى مؤخرا بعيد ميلاد الموزع الموسيقى أحمد عادل، وحرص على حضور حفل عيد ميلاده عدد من النجوم، منهم حمادة هلال وأحمد جمال ومصطفى جاد، وكارمن سليمان وعزيز الشافعي ومدين وهاني يعقوب ومصطفى رؤوف، وهاني محروس ونعيمة كامل، والكابتن خالد الغندور، والإعلامية دينا سليم، وراوية البارودى وسمر ورهف عادل، وكنزي وعفاف جريس