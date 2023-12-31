شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى مخرجًا ومؤلفًا فى دراما رمضان المقبل 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد المخرج بيتر ميمى في موسم دراما رمضان المقبل، كمخرج ومؤلف في آن واحد، حيث تعد المرة الأولى الذى يتواجد فيها بروحين، حيث يشارك كمخرج بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، الذى يعد من ابرز المسلسلات في الموسم الدرامى المقبل .

ويشارك في بطولة الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف، المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

كما يشارك بيتر ميمى كمؤلف في الموسم الرمضانى بمسلسل "بيت الرفاعى" الذى يقدم بطولته النجم اكير كرارة، حيث كتب بيتر المسلسل منذ عام على أقصى تقدير ولم يستكمل كتابته واهداه لكرارة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد رزق، ميرنا جميل، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.