شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك لمشاهدة فيلم الإسكندرانى بعد طرحه فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام ويطرح فيلم الإسكندرانى من بطولة الفنان أحمد العوضى وإخراج خالد يوسف بدور العرض السينمائية، وهو الفيلم الذى ينتظره قطاع كبير ممن يضعون آمالهم عليه كعمل مميز نتعرض لأبرز الأسباب التي تشوق لمشاهدته في السطور التالية.



بوستر الاسكندرانى

عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

العمل مأخوذ عن رواية للكاتب المبدع الراحل أسامه أنور عكاشة الذى يعد أحد أهم المبدعين في ذاكرة الفن المصرى لبصمته الكبيرة وشخصيات أعماله التي علقت في أذهان الجمهور إلى الآن، وبالتالي إعادة عمل له في السينما بمعالجة المخرج خالد يوسف يشكل سبباً من أهم أسباب مشاهدة العمل.

البطولة السينمائية الأولى لـ أحمد العوضى

يعد الفيلم أولى بطولات الفنان أحمد العوضى بعالم السينما، وهو ما يشكل عنصراً هاماً من أهم عناصر مشاهدة الفيلم، لما له من شعبية كبيرة وجماهيرية تنعكس مع نجاح أعماله السابقة بعالم الدراما، بالإضافة إلى التوليفة الذى يحظى بها الفيلم من استغلال خالد يوسف لموهبة عوضى تمثيلياً وجسمانياً من خلال الأكشن الذى ظهر بالبرومو.



العوضى

عودة خالد يوسف

اشتهر المخرج خالد يوسف بأعمال هامة في السينما المصرية، مثل دكان شحاته، حين ميسرة، انت عمرى، كف القمر، وغيرها من الأفلام التي حظت بنجاح كبير، وبالتالي فإن عودته للسينما تمثل ثقل كبير.

زينة وتوليفة الفيلم

يتميز الفيلم بضم عدد كبير من النجوم والنجمات مثل الفنانة زينة وحسين فهمى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد ومحمود حافظ ومحمد رضوان وغيرهم من أهم النجوم على الساحة وهو ما يعطى تجربة ثرية للمشاهد.



زينة فى وقت سابق تروج للفيلم

برومو الفيلم

نجح برومو الفيلم فى تحقيق إجمالي مشاهدات 16 مليون مشاهدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط، وهو ما يعكس حالة التفاعل معه.