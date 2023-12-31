بالصور- جيسي عبدو تتألق بإطلالة لامعة وجمالها يلفت الانظار

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بأخر إطلالة لها على الجمهور، حيث شاركت صور لها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك مميز وأنيق إرتدت فيه كروب توب باللون الفضي اللامع مزين باحجار الكريستال، من دون أكمام مع تنورة قصيرة بنفس اللون مزينة بالكريستال والترتر اللامع، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأداء زميلتها وصديقتها جيسي عبدو بدور "زينة" في مسلسل عرابة بيروت.
وشاركت ماغي الجمهور صورة لجيسي عبده من مشهد مؤثر للغاية، جمع الشخصية بوالدتها، وظهرت فيه وهي تبكي، وعلقت: "شو فخورة فيكي.. شو هالأداء الرائع والحقيقي والصادق يا صديقتي.. بكيّتيني بهالمشهد.. مبروك حبيبة قلبي الك ولكل فريق العمل الرائع بـِ عرابة بيروت".
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