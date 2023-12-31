عودة كاسيت 90 في السعودية .. «إية الحكاية ؟»

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي نجوم التسعينات حفلًا غنائيًا في حدث فني استثنائي بعنوان "كاسيت 90"، يوم 4 يناير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، ويضم الحفل بجانب النجم محمد فؤاد، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الفنان محمد فؤاد، مصطفى كامل، مصطفى قمر، مدحت صالح، إيهاب توفيق، هشام عباس وعدد آخر من نجوم الفن، حبما كشفت الشركة المنظمة لحفل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وكتبت جاهزين نسترجع ذكريات التسعينات كاست، مع ألمع نجوم الوطن العربية.

حفل كاسيت 90

ومقرر أن يقدموا النجوم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم والتي حققت نجاحًا كبيرًا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

الحفل مقرر أن تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عدد من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركوا في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوساليجيا موسيقى التسعينات.

حفل كاسيت 90

حفل كاسيت 90

حققت حفلة "كاسيت 90" نجاحًا كبيرًا على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وتصدر الحفل تريند تويتر بكافة الدول العربية، والذي ضم نجوم التسعينات، وعلى رأسهم رائد موسيقى الجيل الكابو حميد الشاعري، وقدم الحفل الإعلامي ممدوح موسى في عودة استثنائية لاقت إعجاب الجمهور.

حفل كاسيت 90

ونفذت تذاكر حفل "كاسيت 90" فور طرحها للجمهور، والذي جمع معجبي كوكبه من فنانين التسعينات الشباب، وافتتح الحفل فنان التسعينات حسام حسني، وبدأ بالأغنية الأشهر له "كل البنات بتحبك" متفاعلا مع حماس الجمهور، وأكمل فقرته في “كاست 90” أجمل ما غناه "يا بنات فاتنتا، الدنيا حر".

كاسيت 90

و أكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان محمد محيي، حيث استمتع الجمهور بحماس أداء الفنان على المسرح بأجمل اغانيه "أعاتبك على إيه ، قادر وتعلمها ، بحبك ، إتخنقت "، وأكمل الوصلة الطربية الثالثة الفنانة سيمون ، بدخولها القوي على أول أغنية "تاكسي" كما كانت المشاركة الأول للفنانة سيمون في السعودية وبالتحديد بجدة، ومن حصيلة الاغاني "ماشية، مش نظرة وإبتسامة".

كاسيت 90

وقد أكمل الجمهور الوصلة الطربية الرابعة مع الفنان حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، وصاحب المشوار الفني الطويل الذي ساهم خلاله في صناعة الكثير من النجوم من خلال موسيقاه، ومن ضمن الأغاني التي تغنى بها "حبيبي روح السماره ، نسم الصبا ، الفستان الاسود ، جلجلي ، عيني"

كاسيت 90

وكانت مفاجآت الحفل تكريم الفنان الكبير محمد الحلو، وغنى أشهر اغانيه " ليالي الحليمة ، زيزنيا"، وأكمل الوصلة الخامسة الفنان خالد عجاج، الذي ساهم بمجموعة من الاغاني منها "تعالي ، في ناس ، شكا حكى بكى ، أصعب حب ، وحشتيني".

بعدها رحب الجمهور بالفنان مصطفى قمر للوصلة الغنائية السادسة، بتفاعل وغنى "الليلة دوب ، السود عيونو ، منايا ، هنحب أيامنا ، بسلم عليك"، كما طالب الجمهور الفنان مصطفى قمر بعزفه على آلة الجيتار على اغنية "الباينولا" وختم وصلته الغنائية بأغنية "ياغزالي" بمشاركة حميد الشاعري.

واختتم الوصلة الغنائية الأخيرة الفنان إيهاب توفيق، وغنى "سحراني ، عامل عملة، ملهمش في الطيب ، الايام الحلوه ، الله عليك ياسيدي ، إنت عارفة" حيث ختم الحفل بأغنية " تترجى فيا".

يذكر انه تم نقل الحفل على قنوات mbc مصر، كما شكر كل من الفانين تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية وحماسهم المستمر على جميع الأغاني.