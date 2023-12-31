حفلات رأس السنة 2023| عمرو دياب يحتفل بألبوم "مكانك" في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل نجاح ألبوم عمرو دياب “مكانك”، يلتقي جمهوره في الإمارات، ضمن جدول حفلات رأس السنة المقامة هناك، التي تستضيف عددًا كبيرًا من نجوم الأغاني العربية والعالمية.

من المقرر أن يقام الحفل في إحدى الجزر الشهيرة بالإمارات، برفقة الثنائي الكوبي "جنتي دي زونا" الحائز على "جائزة الموسيقى العالمية" لسبع مرات، والشهير في عالم موسيقى "الريغايتون" الشعبية، الذي شارك في إحياء العديد من الحفلات مع نجومٍ عالميين، منهم "مارك أنتوني".

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالإسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

آخر ألبومات عمرو دياب “يا أنا يا لاء” 2021

كانت آخر ألبومات الهضبة “يا أنا يا لاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “يا أنا يا لاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الأغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.

كانت أحدث الأغاني التي قدمها عمرو دياب لكنها لم تُقدم بشكلٍ رسمي هي “قمر”، قام بغنائها في إحدى حفلات الزفاف الخاصة، وحفل غنائي في دبي، يقول مطلعها:

"يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في أربعة منك، انا حبّ أربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش أخوات