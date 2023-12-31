ياسر رشاد - القاهرة - تحيي النجمات أنغام، أصالة، أحلام، نانسي عجرم، إليسا، أسماء لمنور في حفل إستثنائي مع نهاية العام تحت عنوان «ليلة نجمات العرب» اللية من مدينة الرياض بالملكة العربية السعودية .

قنوات عرض حفل ليلة نجمات العرب

تنقل شاشة MBC مصر اليوم في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

حفل ليلة نجمات العرب

تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

يُعرض حفل " ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBCمصر".