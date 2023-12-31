أنغام في كواليس بروفات واستعدادات حفل "ليلة نجمات العرب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلها الغنائي المرتقب "ليلة نجمات العرب" ضمن فعاليات "موسم الرياض" والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد، وسط مشاركة عدد من نجمات الغناء في الوطن العربي.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أوضحت خلاله استعدادات وتجهيزات وبروفات تجرى على قدم وساق للانتهاء وخروج الحفل بالشكل الذي يليق.

وظهرت "أنغام" برفقة المايسترو هاني فرحات واللذان تعاونا من قبل بأكثر من حفل غنائي وحققا سويًا العديد من النجاحات.

ويشارك "أنغام" الحفل كلًا من الفنانة أحلام، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة أصالة، الفنانة أسماء لمنور.

وحرصت "أنغام" على حضور حفل الفنان الكبير محمد عبده مساء الجمعة احتفالًا باليوبيل الماسي وتكريمًا لمسيرة غنائية حافلة بالنجاحات والتعاونات المثمرة.

يذكر أن، أنغام شاركت بحفل "روائع بليغ حمدي" الذي أقيم مطلع شهر نوفمبر الماضي بقيادة المايسترو وليد فايد وشاركها الحفل نخبة من نجوم ونجمات الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم، الفنان ماجد المهندس، الفنان طلال أسامة، الفنانة أصالة.