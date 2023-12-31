بينهم"Joker 2 ".. تعرف على الأفلام الأجنبية المنتظر طرحها بالسينمات في عام 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 وبداية 2024 وسط العديد من الأعمال السينمائية الأجنبية المرتقبة والتي ينتظرها الملايين من عشاق السينما حول العالم وتشهد تنوعًا بين الكوميدي، الأكشن، الدراما، الخيال العلمي وحتى أفلام الرعب والإثارة، حيث يشهد عام 2024 أعمالا لأجزاء جديدة لعدد من الأعمال السينمائية التي تم طرحها خلال السنوات الماضية وحققت نجاحًا كبيرًأ.

ومن أبرز الأجزاء الثانية المنتظرة هذا العام هو الجزء الثالث لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين "Deadpool 3" والذي تم إيقاف تصويره أكثر من مرة خلال عام 2023 بسبب إضراب نقابة الكتاب الأمريكية والذي سيشهد عودة النجم الأسترالي هيو جاكمان في شخصية "وولفرين" برفقة بطل الفيلم ريان رينولدز في شخصية "ديدبول" الشهيرة، إلى جانب الجزء الثاني من فيلم الدراما "Joker" بطولة النجم الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس وتشاركه البطولة هذه المرة النجمة الأمريكية ليدي جاجا.

وإليكم أبرز الأفلام الأجنبية المنتظر طرحها في 2024:

1- Dune 2

كان من المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني لفيلم الخيال العلمي "Dune" نهاية عام 2023، لكن تم تأجيله بسبب استمرار الإضرابات في هوليوود خلال الفترة الماضية وتم تأجيل عرض الفيلم لشهر مارس 2024، وحقق الجزء الأول من فيلم "Dune" عام 2021 نجاحًا منقطع النظير بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي وتخطت إيراداته حاجز الـ 400 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 165 مليون دولار، إلى جانب فوزه بـ 6 جوائز أوسكار أهمها جائزة "أفضل مؤثرات بصرية"، وتدور أحداث الجزء الثاني استكمالًا لرحلة الجزء الأول حول "بول" الذي يتحد مع تشاني والفريمن خلال سعيه للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته، ويستكمل بطولة الجزء الثاني معظم أبطال الجزء الأول على رأسهم الممثل تيموثي شالاميت، والنجمة زيندايا، كم انضم لهم عدد من نجوم هوليوود أبرزهم النجمة فلورانس بيو، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات.

2- Kung Fu Panda 4

ينتظر عشاق سلسلة الأفلام المتحركة "Kung Fu Panda" طرح الجزء الرابع من السلسلة والمقرر عرضه تجاريًا مطلع شهر مارس 2024، وتعتبر السلسلة من أنجح أفلام الرسوم المتحركة خلال الـ 10 سنوات الماضية، نظرًا لمشاركة نخبة من نجوم هوليوود بالأداء الصوتي للشخصيات أبرزهم النجمة أنجلينا جولي، جاكي شان، جاك بلاك، سيث روجن، وتدور أحداث الجزء الجديد حول "بو" الذي يصبح القائد الروحي لوادي السلام عليه العثور على محارب تنين جديد وتدريبه، بينما تخطط الساحرة الشريرة لإعادة استدعاء جميع الأشرار الرئيسين الذي هزمهم "بو" في الأجزاء السابقة، وعرض الجزء الأول من السلسلة عام 2008 وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات عالمية بلغت 632 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 130 مليون دولار إلى جانب ترشحه لجائزة الأوسكار كـ "أفضل فيلم رسوم متحركة" في العام، لتقرر "Dreamworks" الشركة المنتجة للفيلم إنتاج المزيد من الأجزاء وكانت نهايتها عام 2016.

3- Joker 2

ينتظر عشاق الكوميكس حول العام عرض الجزء الثاني من فيلم الدراما "Joker" والذي يستكمل بطولته النجم الأمريكي خواكين فينيكس وفاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته عام 2019، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 55 مليون دولار فقط ليصبح الفيلم أحد أنجح أفلام القصص المصورة في تاريخ السينما، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا ضخمًا فور عرضه مطلع شهر أكتوبر 2024.

4- Deadpool 3

يعد الجزء الثالث من سلسلة الأبطال الخارقين "Deadpool" من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة خلال عام 2024 وذلك نظرًا لشعبية شخصية البطل الخارق "ديدبول" الجارفة حول العالم إلى جانب الكشف عن انضمام النجم الأمريكي هيو جاكمان الذي سيعيد الظهور بالجزء الجديد من السلسلة بشخصية البطل الخارق "وولفرين" إلى جانب النجم الأمريكي ريان رينولدز في شخصية "ديدبول" ونجاحه خلال السنوات الماضية في تحقيق نجاحًا كبيرًا بالأجزاء السابقة من السلسلة، وسيشارك ببطولة الجزء الثالث مجموعة من النجوم أبرزهم جينيفر جارنر، مورين باكارين، إيما كورين، وتم تأجيل تصوير الفيلم أكثر من مرة خلال عام 2023 بسبب إضراب نقابة الكتاب في هوليوود، ليتم الإعلان في النهاية عن الميعاد النهائي لطرحه تجاريً وهو في 26 يوليو 2024.

5- Gladiator 2

يواصل المخرج العالمي ريدلي سكوت تصوير الجزء الثاني من فيلم الدراما والحروب "Gladiator" الذي عرض عام 2000 وقام ببطولته النجم الأمريكي راسل كرو وفاز بـ 5 جوائز أوسكار أبرزها "أفضل فيلم في العام"، ليعود "سكوت" بعد ما يقرب من 24 عامًا بالجزء الثاني ولكن هذه المرة بفريق عمل جديد بالكامل أبرزهم النجم العالمي دينزل واشنطن، والممثل بيدرو باسكال، وتدور أحداث الجزء الثاني حول "لوشيوس" نجل "ماكسيموس" الذي يحاول الانتقام لقتل والده، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا 22 نوفمبر 2024.