معامل البحر الأحمر تُعلن عن فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج "اللودج" وتُرحب بمشاريع دول آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت معامل البحر الأحمر عن فتح باب التسجيل في برنامج "اللودج" بدورته الخامسة، وهو عبارة عن برنامج إقامة إبداعي واحترافي سنويّ يشتمل على دورات مكثَّفة طويلة المدى بالتعاون مع "معمل تورينو للأفلام" وبرعاية "فيلم العلا".

يرحب برنامج "اللودج" هذا العام بالفِرق السعودية والعربية والأفريقية والآسيوية من المخرجين والمنتجين في أكبر دورة له حتى الآن، ليتيح الفرصة وللمرة الأولى للمتقدمين من الدول الآسيوية، مما يؤكد على تنوع المشاريع التي تقدمها معامل البحر الأحمر ويعزز من أهمية البرنامج.

عقب عملية الاختيار سينحصر عدد المشاريع المشاركة إلى 16 مشروعًا، ليحظوا بدعم وتوجيه خبراء الصناعة السينمائية الدوليين لتطوير مشاريعهم السينمائية، متيحًا لهم فرصًا وموارد متنوعة في عالم صناعة الأفلام.

وصرّحت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي شيفاني بانديا مالهوترا، في بيان صحفي: "استمرارًا لرحلتنا في توسيع وتطوير برامج مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسعدنا الإعلان عن أول توسع لبرنامج (اللودج) الذي تنامى نطاقه ليشمل الأصوات السينمائية الواعدة من دول آسيا، وهي خطوة إستراتيجية نهدف من خلالها لتعزيز مكانة هذه الأصوات السينمائية الواعدة على الساحة العالمية، والمساهمة في إثراء المشهد السينمائي، وتحفيز التبادل الثقافي بين الشعوب".

ومن جانبه، صرّح رئيس معامل البحر الأحمر؛ ريّان عاشور قائلاً: "يواصل اللودج تمكين صانعي الأفلام الناشئين والمساهمة في تنويع وإثراء المشهد السينمائي العالمي". وأضاف: "نحن نتطلع إلى الترحيب بالمواهب الجديدة من آسيا والعالم العربي وإفريقيا، بدءًا من منطقة العلا جنبًا إلى جنب مع شركائنا، لنساهم في تجربة فريدة من نوعها تعمل على صقل رواياتهم الملهمة من خلال مبادرات تعاونية تتجاوز الحدود الجغرافية".

ستنطلق ورش العمل حضوريًا في عام 2024، وستبدأ بورشة عمل تمهيدية حصرية للفرق السعودية، ويشهد البرنامج بعد ذلك بقية الورش المتاحة للجميع، مع تقديمه لتجارب تعليمية في مواقع متنوعة، حيث تتضمن تدريبًا مكثفًا يُغطّي جميع جوانب تطوير السيناريو وإنتاج الأفلام، بما في ذلك التمويل والمبيعات والتسويق، وسيتم تزويد الفرق المؤهلة بالمهارات والمعرفة اللازمة لنقل مشاريعهم إلى مرحلتّي الإنتاج والتوزيع والارتقاء بمشاريعهم إلى مستوى احترافي.

عقب الانتهاء من تطوير المشاريع من قبل خبراء الصناعة السينمائية، ستعرض الأعمال في سوق البحر الأحمر على هامش الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024.

يشار إلى أن، معامل البحر الأحمر تهدف إلى دعم المواهب الجديدة من العالم العربي وأفريقيا وآسيا، وذلك عبر إتاحة منصة للأصوات الجديدة في صناعة الأفلام وتوفير فرص للمجموعات التي لم يُسلط عليها الضوء لتعرض أعمالها على المسرح العالمي. تُعد معامل البحر الأحمر إحدى ركائز مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بجانب سوق البحر الأحمر وصندوق البحر الأحمر ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الجدير بالذكر، بأن التقديم لبرنامج اللودج مُتاح حتى الساعة 11:59مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الأحد 7 يناير 2024.