أنغام وأصالة وأحلام تستقبلن 2024 في حفل "ليلة نجمات العرب" مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حفل استثنائي مع نهاية 2023 وقبل ساعتين من استقبال العام الجديد 2024، تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض.

يأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور خلال السهرة الستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

يُعرض حفل "ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBCمصر".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه احتفلت باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، ومرور 60 عاما على مشواره الفني في حفلين أقيما مساء الجمعة والسبت الماضيين، ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، إلى جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، وعدد من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، بينهم: أنغام وأصالة.